Vanja verso le 50 presenze col Torino: tra luci e ombre ora non è più inesperto

Vanja verso il traguardo delle 50 presenze con il Torino: da lui ci si aspetta maggior continuità di prestazioni

Irene Nicola

Cinque anni dopo l'approdo a Torino, Vanja Milinkovic-Savic si prepara a celebrare il raggiungimento delle 50 presenze con la maglia granata. La 49esima, ottenuta in Napoli-Torino, non è stata memorabile, con il portiere serbo finito tra gli imputati per le sue responsabilità in occasione del secondo e in parte del terzo gol dei partenopei. Ora è già tempo di voltare pagina per Vanja, che dovrà cercare di riscattarsi con l'Empoli per far sì che la 50esima presenza sia senza macchie.

Torino, il percorso di Vanja in maglia granata

Vanja arrivò a Torino all'età di 19 anni. Venne prelevato dal Lechia Danzica a gennaio 2017, ma fu aggregato alla squadra di Sinisa Mihajlovic a partire dalla stagione successiva (già da aprile si trasferì per un ambientamento più agevole). Il suo nome circolava già a livello internazionale, lo aveva puntato per primo il Manchester United, costretto a cederlo ai polacchi a causa di intoppi burocratici. Poi si era messo in mostra con le Nazionali giovanili della Serbia, vincendo il bronzo agli Europei Under 19 e l'oro ai Mondiali Under 20. Furono quelle competizioni a convincere l'allora ds Gianluca Petrachi, che lo seguiva da tempo e scelse di portarlo a Torino. Si trattava di un acquisto in prospettiva, vista la giovane età del portiere che, dunque, inizia con tanta panchina come riserva di Sirigu. L'esordio arriva in Coppa Italia, a novembre 2017 nella sfida contro il Carpi, vinta 2-0. Vanja sfiora una prima perfetta, dimostrando personalità, non subendo gol e rischiando addirittura di farne uno al 97', quando si incarica di un calcio di punizione a 25 metri di distanza dalla porta e fa tremare la traversa. Poi torna in campo sempre in Coppa contro la Roma, lì è provvidenziale e para un rigore a Dzeko, e contro la Juventus, gara che segna l'eliminazione dei granata dalla competizione.

Per la prima in Serie A bisogna aspettare fino a maggio 2018, cinque mesi e mezzo dopo. Il battesimo arriva a Marassi, nella gara contro il Genoa, l'ultima del campionato per il Torino. Qualche insicurezza si vede in questo caso, ma Vanja porta a casa comunque una prova sufficiente, in cui i granata vincono per 2-1. Lo spazio, tuttavia, resta poco per lui e qui si apre una girandola di prestiti (Spal, Ascoli e Standard Liegi) pensati per consentirgli di acquisire esperienza. Dopo il Belgio, rientra a Torino, quando Marco Giampaolo lo sceglie nel 2020 come vice di Sirigu. Lo spazio è sempre risicato, ma in qualche occasione Vanja si mette in mostra, come nel caso degli ottavi di Coppa contro il Milan in cui fa bene tra i pali e timbra un rigore nella lotteria finale. Disputa in quella stagione otto partite, poi arriva il rinnovo e una nuova fase di carriera con l'arrivo di Juric nella scorsa stagione. Per il tecnico croato, Vanja è una risorsa per fare partire l'azione del basso e ne apprezza i riflessi. Anche per questo il serbo viene promosso, a quattro anni dal suo arrivo al Toro, come titolare, con tanto di contratto rinnovato sino al 2024.

Vanja, la prima stagione da titolare è un buco nell'acqua

Ma non tutto è rose e fiori, perché pesano sull'ago della bilancia anche tanti errori, in uscita e in occasioni di parate anche semplici, che alla lunga lo portano a perdere il posto da titolare in favore di Berisha. In estate il Torino valuta cosa fare a lungo, ma alla fine, Juric concede a Vanja nuovamente fiducia, e il dt Vagnati spiega come sia stato criticato eccessivamente dopo le difficoltà della passata stagione, dovuta secondo lui al "noviziato" come titolare. In questa stagione l'avvio di Milinkovic-Savic è stato tutto sommato positivo, con Vanja autore di un avvio promettente tra inizio campionato e Nazionale, di cui è diventato titolare. Ma poi è mancata la continuità, vedendo la prestazione contro il Napoli in cui anche lui è finito sul banco degli imputati. Dal serbo ci si aspetta dunque l'affidabilità sul lungo periodo, ora che non è più agli inizi. La 50esima presenza con la maglia del Torino può essere per Vanja l'occasione di dimostrare di essere maturato e migliorato.