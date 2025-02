Vanoli sfrutta un Torino più profondo e consapevole: Conceicao è battuto

Una partita di dedizione, di sacrificio e di intensità per il Torino. La vittoria contro il Milan può davvero rappresentare uno dei momenti più importanti nella prima stagione di Paolo Vanoli sotto la Mole. Dal primo minuto sono stati lanciati tre dei quattro volti nuovi di gennaio: Biraghi come laterale difensivo sinistro, Casadei come mediano al fianco di Ricci e Elmas sulla trequarti, a sinistra con Vlasic al centro e Lazaro a destra. Per Biraghi ed Elmas è stato anche l’esordio da titolari con il Torino, dopo aver debuttato in modo totalmente differente a Bologna (in gol il macedone, in gol ma nella propria porta l’ex Fiorentina). Questi tre innesti, uniti al fatto che l’infermeria è meno affollata, fanno sì che Vanoli ha finalmente a disposizione diverse soluzioni, ha finalmente la possibilità di scegliere. “Aver il potere di decidere per un allenatore è piacevole”ha detto in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro il Milan per 2 a 1. Ieri sera, sabato 22 febbraio, i granata hanno dato l’idea di poter contare non su undici elementi, bensì su sedici. Tutti coloro i quali sono entrati in corso d’opera hanno dato un contributo, specie Gineitis, Karamoh e Linetty.