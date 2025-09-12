Ventura: “Baroni appena arrivato, ma a Torino le ambizioni ci sono sempre”

Ore di attesa in vista di Roma-Torino, in programma domenica 14 settembre alle 12.30. Sarà la gara che segnerà la ripresa del campionato per i granata di Marco Baroni dopo la sosta per le nazionali. Contro i giallorossi non sarà una sfida semplice: il Toro dovrà affrontare uno Stadio Olimpico gremito – sarà infatti sold out – e una squadra capace di conquistare due vittorie in altrettante giornate di campionato. Miglior avvio non poteva esserci per Gian Piero Gasperini, sul quale l’ex tecnico del Torino, Gian Piero Ventura, intervenuto a Teleradiostereo, ha espresso alcune considerazioni: “Gasperini ha fatto cose straordinarie a Bergamo. Mi auguro possa ripetersi anche alla Roma. Il suo modo di allenare e far giocare le squadre è molto particolare, e diverso da ciò a cui erano abituati i giocatori giallorossi, ma ho notato che la squadra lo segue: è un segnale chiaro. Se tutto il gruppo sposa la causa, Gasperini può diventare determinante.”