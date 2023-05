Verona-Torino non è solamente un incrocio importante per le due squadre in vista dei rispettivi obiettivi, ma anche un incrocio con sullo sfondo il calciomercato. Da qui passa anche parte del futuro di Simone Verdi. L’ex Napoli è approdato in Veneto con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto che scatta solamente al raggiungimento della salvezza degli scaligeri. Adesso proprio la squadra veneta si sta giocando la permanenza in Serie A e molto potrebbe passare anche da questo incrocio. È chiaro che il Torino è parte interessata. Il riscatto di Verdi porterebbe nelle casse granata 5 milioni utili da reinvestire nel mercato e per questo il club torinese guarda con interesse alla situazione del Verona.

Verona-Torino e il calciomercato: un incrocio decisivo anche per Verdi

La cessione dell’ex Napoli permetterebbe al Toro di iniziare a creare quel tesoretto utile non solo per i riscatti dei giocatori che sono arrivati in granata in prestito, ma anche per il mercato estivo. Allo stesso tempo, però, il Toro guarda alla partita con l’obiettivo di vincere per continuare la corsa all’ottavo posto prima. Vincere è fondamentale visto che dopo il Verona i granata sfideranno in uno scontro diretto al Fiorentina.