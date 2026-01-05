Verona-Torino, sfiorato lo scontro tra tifoserie: intervento della polizia

A ridosso dell’inizio della sfida tra Hellas Verona e Torino, nei pressi dello stadio Bentegodi, la polizia è entrata in azione per scongiurare un possibile scontro tra le due tifoserie, storicamente contrapposte. Il gruppo organizzato dei Torino Hooligans è stato fermato a circa un chilometro dall’impianto, mentre con ogni probabilità stava per tendere un’imboscata ai rivali, essendosi nascosto in un vicolo per circa mezz’ora. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche nei confronti degli ultrà dei padroni di casa, che con molta probabilità si stavano dirigendo a loro volta verso i Torino Hooligans, ai quali sono stati rinvenuti ombrelli e pali di legno. Il gruppo di fede granata è stato poi scortato dal reparto di ricognizione. Durante la gara non sono stati segnalati ulteriori disordini.