A ridosso dell’inizio della sfida tra Hellas Verona e Torino, nei pressi dello stadio Bentegodi, la polizia è entrata in azione per scongiurare un possibile scontro tra le due tifoserie, storicamente contrapposte. Il gruppo organizzato dei Torino Hooligans è stato fermato a circa un chilometro dall’impianto, mentre con ogni probabilità stava per tendere un’imboscata ai rivali, essendosi nascosto in un vicolo per circa mezz’ora. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche nei confronti degli ultrà dei padroni di casa, che con molta probabilità si stavano dirigendo a loro volta verso i Torino Hooligans, ai quali sono stati rinvenuti ombrelli e pali di legno. Il gruppo di fede granata è stato poi scortato dal reparto di ricognizione. Durante la gara non sono stati segnalati ulteriori disordini.
Verona-Torino, sfiorato lo scontro tra tifoserie: intervento della polizia
Prevenuto un possibile agguato tra le due tifoserie prima del calcio d’inizio
Nella giornata odierna, il Giudice Sportivo ha emesso un comunicato in cui è stato reso noto come sia i tifosi granata sia quelli del Verona abbiano violato la normativa di cui all’art. 25, comma 3, CGS, per aver «introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)». Al Verona è stata inflitta un’ammenda di 4.000 euro «per avere i propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica e una bottiglietta in vetro nel recinto di giuoco», mentre il Torino non ha subito sanzioni.
