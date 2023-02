Verso il derby, il punto dall’infermeria: ottimismo Ricci, Vlasic più no che sì

Si avvicina il derby ed in casa Toro gli occhi sono puntati sull'infermeria, soprattutto per quel che riguarda il centrocampo. Juric spera di recuperare Ricci, perde Vieira e deve fare i conti con le condizioni di Ilic e Adopo. Da valutare con attenzione anche la situazione di Vlasic, in dubbio per la gara contro la Juve.