Verso Inter-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Inter-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.
INTER-TORINO IN DIRETTA SU TORO NEWS—
Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta di Inter-Torino, tramite il sito Internet e tramite il profilo social di Twitter (@Toro_News), con tutti gli aggiornamenti pre, live e post partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA