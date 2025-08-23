tor toro Verso Inter-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming

PREPARTITA

Verso Inter-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming

Verso Inter-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming - immagine 1
Le informazioni su dove poter seguire la diretta televisiva e in streaming della sfida tra nerazzurri e granata
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Lunedì 25 agosto alle ore 20:45 il Torino darà ufficialmente il via al proprio campionato 2025/26. Per l'occasione i granata affronteranno l'Inter di Chivu a San Siro. A seguire tutte le informazioni relative al match.

DOVE VEDERE INTER-TORINOIN TV E STREAMING

—  

Inter-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su Sky e sarà quindi accedere ai canali di Sky Sport se dotati di un abbonamento.

LEGGI ANCHE

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Inter-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

INTER-TORINO IN DIRETTA SU TORO NEWS

—  

Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta di Inter-Torino, tramite il sito Internet e tramite il profilo social di Twitter (@Toro_News), con tutti gli aggiornamenti pre, live e post partita.

Leggi i
commenti
Toro: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA