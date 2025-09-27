Verso Parma-Torino: come arrivano le due squadre al match del Tardini

Il Toro cerca ordine e gol: la sfida di lunedì si prospetta importante sia per il gioco, sia per il morale

Andrea Croveri 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 14:03)

Parma e Torino arrivano al quinto turno di Serie A con lo stesso obiettivo: invertire la rotta e mostrare qualcosa di più rispetto a quanto visto nelle prime settimane di campionato. Il match si giocherà lunedì 29 settembre alle 18:30.

Entrambe le squadre hanno vissuto un avvio complicato, tra prestazioni altalenanti e punti raccolti con il contagocce, e si presentano al Tardini con la necessità di dare un segnale forte ai propri tifosi. L'incontro si preannuncia quindi ostico perché Parma e Torino cercano soprattutto conferme e risposte sul piano identitario.

Partita delicata per entrambe le squadre — Il Parma di Cuesta, giovane sia in panchina che in campo, non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale. I crociati hanno mostrato trame interessanti ma troppo discontinui nei novanta minuti: servono cinismo e concretezza per trasformare il lavoro del tecnico in punti pesanti. Il sostegno del pubblico di casa potrà essere un fattore, ma la squadra deve fare lo scatto definitivo per sbloccarsi. Per il Toro, invece, la sfida del Tardini sarà l’occasione per dare continuità e ritrovare certezze. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Pisa, Baroni ritrova gradualmente i titolari: Zapata, visto già nel finale con l’Atalanta, è pronto a dare peso all’attacco, anche se destinato a partire dalla panchina. Maripán e Ilić tornano a disposizione per dare solidità in difesa e qualità in mezzo al campo. La squadra ha bisogno di ordine e concretezza, soprattutto dopo il pesante ko con l’Atalanta, e l’apporto dei giocatori importanti potrà fare la differenza in una gara che vale molto più dei tre punti.

Il Torino è a caccia di gol — Un tema centrale per il Torino sarà quello del gol, il vero tallone d’Achille di questo inizio stagione. La squadra di Baroni costruisce ma concretizza poco, e tutte le vittorie ottenute finora – tra campionato e Coppa Italia – sono arrivate di corto muso: sempre per 1-0. La mancanza di incisività sotto porta è un limite evidente, ma il rientro graduale di giocatori chiave come Zapata potrebbe aiutare a superarlo. Trovare più continuità realizzativa sarà fondamentale non solo per aumentare il bottino di punti, ma anche per dare maggiore sicurezza a un gruppo che ha bisogno di ordine e risultati convincenti.