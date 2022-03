Verso Salernitana-Torino: contro l’ultima in classifica per tornare alla vittoria

Sabato sera l'obiettivo dei granata di Juric sarà quello di cercare di tornare al successo dopo 8 partite senza vittorie

TRE PUNTI - L'obiettivo per il Toro non può che essere quello di tornare alla vittoria. Il fatto di affrontare l'ultima in classifica potrebbe aiutare i granata a portare a casa i 3 punti. Ciò però non significa che Belotti e compagni potranno permettersi di sottovalutare l'avversario. Nelle ultime 8 partite di Serie A, i granata hanno conquistato appena 4 punti frutto di 4 pareggi e altrettante sconfitte. Anche il Genoa nello scorso turno sembrava un avversario morbido sulla carta, ma si è rivelato un osso duro e alla fine il Toro è uscito da Marassi con una sconfitta. Contro la formazione campana non dovrà ripetersi lo stesso errore perché in casa Torino manca da troppo tempo il sapore della vittoria.

ULTIMA SPIAGGIA - La vittoria per il Toro manca dal 15 gennaio contro la Sampdoria ma anche la Salernitana non vince da molti turni. L'ultimo successo dei campani è datato 6 gennaio quando si impose 1-2 sul campo del Verona. Nelle successive 9 gare ha ottenuto 5 pareggi e 4 sconfitte. Per questa ragione il match di sabato contro il Torino sarà una sorta di ultima spiaggia per la formazione di Nicola se vorrà raggiungere la salvezza. Per la Salernitana, la distanza in classifica dal quartultimo posto (occupato dal Cagliari con 25 punti) è attualmente di 9 lunghezze, anche se ha giocato due partite in meno dei sardi. Arrivati alla 31esima giornata la squadra di Nicola non può più permettersi passi falsi per cercare di evitare la retrocessione. Il Toro è avvisato: sabato sera il rischio sarà quello di affrontare un avversario ricco di motivazioni e più determinato dei granata nell'ottenere i 3 punti, come capitato a Marassi contro il Genoa.