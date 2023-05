Verso Spezia-Torino: dove vedere la gara in tv e streaming

Sabato 27 maggio, alle 15, il Torino di Ivan Juric scenderà in campo nell'ultima trasferta di questa stagione 2022/2023: l'avversario sarà lo Spezia. I granata, hanno a disposizione ancora due partite per cercare di conquistare l'8^ posto - attualmente conteso con Monza, Fiorentina e Bologna - . Di seguito, il quadro generale su dove poter seguire la sfida del Picco in tv e streaming.

DOVE VEDERE SPEZIA-TORINO IN TV E STREAMING

Spezia-Torino sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La partita sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.