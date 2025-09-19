tor toro Verso Torino-Atalanta: dove vedere la gara in tv e streaming

Verso Torino-Atalanta: dove vedere la gara in tv e streaming

Verso Torino-Atalanta: dove vedere la gara in tv e streaming - immagine 1
Dove seguire il match tra granata e nerazzurri
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Domenica 21 agosto, alle 15:00, il Torino di Marco Baroni affronterà la quarta gara della Serie A 2025/2026: i granata scenderanno all’Olimpico Grande Torino contro l’Atalanta dell'ex Ivan Juric. Di seguito, il quadro generale su dove poter seguire la gara in tv e streaming.

DOVE VEDERE TORINO-ATALANTA IN TV E STREAMING

—  

Torino-Atalanta sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Atalanta in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

TORINO-ATALANTA IN DIRETTA SU TORO NEWS

—  

Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta di Torino-Atalanta, tramite il sito Internet e tramite il profilo social di Twitter (@Toro_News), con tutti gli aggiornamenti pre, live e post partita.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.

