Vlasic, infortunio alle spalle: è la chiave di Juric per cambiare pelle al Toro

Nikola Vlasic ha ritrovato e sta ritrovando minuti con la Nazionale (LEGGI QUI). Il problema che lo aveva afflitto nella seconda parte del match contro il Genoa è ormai un lontano ricordo. Già sul momento non sembrava preoccupare, a maggior ragione a distanza di una settimana dopo gli impegni con la Croazia assolti brillantemente dal trequartista granata. A inizio stagione Vlasic è apparso poco brioso. La principale motivazione è una preparazione effettuata lontano dal gruppo condotto da Ivan Juric. Il suo arrivo agostano ha certamente reso un po’ più complicato il suo compito dal punto di vista fisico perché ha fin da subito dovuto recuperare un certo gap con i colleghi. La pausa per le Nazionali, in tal senso, non è così sconveniente per un caso come quello di Vlasic perché i due impegni della Croazia lo devono necessariamente aiutare a mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa con il Torino. Questi dieci giorni in Nazionale, quindi, sono funzionali per colmare quel gap di inizio stagione, il quale l’ha lasciato un po’ in ombra nelle prime tre uscite stagionali. Tra l’altro, a dispetto dell’altezza, Vlasic è giocatore dalla muscolatura molto accentuata e perciò necessita di più tempo rispetto ad altri per entrare effettivamente in condizione.