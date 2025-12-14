Vlasic non si ferma più: il Torino ha ritrovato il suo uomo chiave?

Vlasic, quali le ragioni della rinascita?

In questo quadro, un elemento da non sottovalutare riguarda l’aspetto mentale. La sensazione è che Vlasic abbia ritrovato fiducia proprio grazie alla nazionale: durante la pausa, nei due match disputati, erano arrivati due gol che hanno probabilmente riattivato certezze e convinzione nei propri mezzi. Dal rientro a Torino, infatti, il croato non ha più smesso di incidere. Per il Torino di Baroni, che ha bisogno di un riferimento tecnico stabile su cui costruire la manovra offensiva, Vlasic rappresenta oggi un punto di equilibrio fondamentale: connette i reparti, alza la qualità delle decisioni e garantisce continuità di rendimento. Se la ripartenza granata deve poggiare su basi solide, passa inevitabilmente dal suo stato di forma e dalla sua centralità.