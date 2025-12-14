Toro News
tor toro Vlasic non si ferma più: il Torino ha ritrovato il suo uomo chiave?

Vlasic non si ferma più: il Torino ha ritrovato il suo uomo chiave?

Tre gol e due assist dopo la pausa nazionale: Vlasic è tornato centrale nel gioco del Torino e ora può guidarne la ripartenza.
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Nikola Vlasic sta attraversando una fase di rendimento che merita una lettura più tecnica che emotiva. Tre gol e due assist raccontano già una storia, ma il dato più significativo è temporale: tutte queste giocate decisive sono arrivate dopo la pausa nazionale. Un dettaglio che assume il sapore di svolta, perché coincide con il momento in cui il croato ha ritrovato continuità fisica, lucidità e soprattutto centralità nel gioco granata. Quando Vlasic accende il motore, il Torino cambia ritmo.

Vlasic, dalla pausa nazionali la svolta

La sua incidenza emerge soprattutto se si analizzano i contesti delle singole partite. Contro la Cremonese, in una gara chiusa e povera di spazi, Vlasic ha deciso il match con una giocata da giocatore di livello superiore, attaccando l’area con tempismo e freddezza. Nella sconfitta contro il Milan, pur in un contesto di difficoltà collettiva, è stato l’unico capace di creare superiorità qualitativa, trovando gol e assist. Lo stesso vale per le gare precedenti: assist per Adams contro il Lecce, unico marcatore granata nella pesante sconfitta di Como. In scenari diversi, con esiti opposti, Vlasic è rimasto costantemente dentro la partita, confermando una presenza strutturale e non episodica.

Vlasic, quali le ragioni della rinascita?

In questo quadro, un elemento da non sottovalutare riguarda l’aspetto mentale. La sensazione è che Vlasic abbia ritrovato fiducia proprio grazie alla nazionale: durante la pausa, nei due match disputati, erano arrivati due gol che hanno probabilmente riattivato certezze e convinzione nei propri mezzi. Dal rientro a Torino, infatti, il croato non ha più smesso di incidere. Per il Torino di Baroni, che ha bisogno di un riferimento tecnico stabile su cui costruire la manovra offensiva, Vlasic rappresenta oggi un punto di equilibrio fondamentale: connette i reparti, alza la qualità delle decisioni e garantisce continuità di rendimento. Se la ripartenza granata deve poggiare su basi solide, passa inevitabilmente dal suo stato di forma e dalla sua centralità.

