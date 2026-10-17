Vlasic non è partito benissimo in questo campionato, ma contro l'Udinese si è finalmente rivista quella brillantezza che l'ha contraddistinto nel suo percorso al Torino, soprattutto nell'ultima stagione. Lo sappiamo, è consolidato: Vlasic è uno dei leader, tecnici e in sensu lato, dello spogliatoio. “Nikola è un giocatore molto importante per noi. Lo vedo in crescendo” lo ha promosso Ignazio Abate in conferenza a due giorni da Parma. Ora che il Toro sta cercando un nuovo equilibrio, magari finalmente chiudendo anche la porta, ecco che Vlasic rimane comunque uno di quei pochi tasselli imprescindibili per il gruppo.

Vlasic promosso: lui in campo dev'esserci

Si può parlare della fantasia di Vlasic e della sua capacità di dare olio e ordine alla squadra, capendo dove mettersi e con quale intensità. E se il Toro vuole cambiare modulo e adattarsi un 4-4-2, anche lui deve trovare la posizione giusta, per sé e per il gruppo: “Nikola deve sentirsi libero, ha qualità per trovare la giusta posizione di campo. È la fase difensiva a far da padrona” ha detto Abate. Ma in modulo del genere, senza trequartisti o mezzali pure, viene da chiedersi dove il croato possa collocarsi. Uno dei primi pensieri può essere a riadattarlo come seconda punta, ma l'attacco peccherebbe di peso, essendo Vlasic più un giocatore da trequarti. Ma Abate in conferenza ha comunque dato una risposta chiara: “In un 4-4-2 può giocare esterno come a in nazionale”.

Per Abate, quindi, Vlasic non è in discussione, a prescindere dal modulo. Ma resta da capire come valorizzarlo nel nuovo vestito tattico. Da esterno nel 4-4-2, il croato potrebbe partire largo per poi accentrarsi e dare qualità alla manovra. Abate dovrà trovare il punto d'incontro tra la libertà del numero granata e le esigenze di equilibrio della squadra. Il Torino ha bisogno della sua leadership, ma soprattutto di ritrovare con continuità la brillantezza mostrata nella scorsa stagione.