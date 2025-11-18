Vlasic: “Sogno l’Europa, il Toro ha giocatori fortissimi”

Al termine della vittoria della sua Croazia contro il Montenegro, Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di SportMediaset, rilasciando dichiarazioni significative anche sul Torino. Alla domanda su come rientrasse in granata, il croato ha risposto: "Con lo spirito giusto. Sono contento che abbiamo vinto due partite, ma adesso ne avremo tante in Serie A. Stiamo facendo bene, ma possiamo fare molto meglio perché abbiamo una squadra forte con giocatori veramente fortissimi", aggiungendo poi: "Tutti sappiamo che il Torino è un grande club e merita di più. In 11 partite abbiamo giocato contro squadre forti e abbiamo fatto bene, ma possiamo migliorare il gioco, siamo stati più bassi e difensivi per i contropiedi, ma abbiamo qualità per giocare con la palla. Penso che faremo un po' meglio". Vlasic ha anche sottolineato la compattezza del gruppo attorno a Baroni, spiegando le difficoltà nel fare punti contro le squadre più chiuse e la maggiore facilità nel giocare contro avversari di alto livello: "Contro queste squadre forti stiamo più bassi, giochiamo in contropiede e c'è più spazio quando sono aperte. Quando giochiamo con squadre chiuse, dobbiamo tenere palla e possiamo migliorare tanto". Non è mancata la domanda sull’Europa, un obiettivo che il numero 10 continua a inseguire: "Sì, speriamo, lo spero sempre e sono sempre positivo. Il mio sogno è fare qualcosa con il Torino, voglio fare una grande stagione". Infine, un passaggio sul derby, affrontato con determinazione ma chiuso con un solo punto. Sul match del ritorno: "Mancano ancora tante partite, non penso così tanto al futuro, ma solo alla prossima".