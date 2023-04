Vojvoda, ora serve una svolta: è ai margini del Toro e si gioca il rinnovo

Rodriguez gli ha soffiato il posto e il rientro di Lazaro può togliergli ancora più spazio: Vojvoda è quasi ai margini. E il rinnovo...

Ai nastri di partenza doveva essere il titolare indiscusso sulla fascia sinistra, ma il rendimento di Mergim Vojvoda è stato nettamente al di sotto delle previsioni di inizio stagione. Nonostante il kosovaro sia il giocatore che ha totalizzato il maggior numero di assist (4) in stagione e le sue statistiche offensive lo inseriscano in un range di terzini di fascia alta, Juric l'ha schierato da titolare soltanto nel 41% delle occasioni, preferendogli spesso altri giocatori. Il motivo è presto detto: numeri difensivi da brividi e più in generale troppi cali di tensione, anche all'interno delle singole gare, che hanno restituito la sensazione di un giocatore mai completamente in partita.

Prima Lazaro, poi Aina e ora Rodriguez: Vojvoda ha perso la titolarità — Per questo Juric gli ha quasi sempre preferito le alternative di volta in volta disponibili. Prima Lazaro e Aina, poi addirittura Rodriguez, avanzato nell'ultimo periodo per dare solidità sulla corsia. Il capitano del Toro sta ben figurando in un ruolo per cui non sembrava più portato e ha costretto Vojvoda a disputare soltanto 100 minuti nelle ultime 6 di campionato. Sembra ormai lontanissimo lo scorso campionato, in cui l'esterno kosovaro si era imposto con il cambio di fascia, guadagnandosi la maglia da titolare.

Tra campo e rinnovo: con il rientro di Lazaro lo spazio può restringersi ulteriormente — Il rientro di Valentino Lazaro dall'infortunio rischia di ridurre ancora di più il minutaggio di Vojvoda in queste ultime nove partite di campionato. Un tema che unito alle sue prestazioni oscillanti potrebbe influire negativamente anche sulle possibilità di rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. Per riprendersi il Toro servirà un grande finale di stagione: Vojvoda deve sfruttare le occasioni che gli verranno concesse per mostrare le proprie qualità e convincere il Torino a puntare ancora su di lui.