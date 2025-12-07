Su poche cose si può essere certi in questo Torino ma su una ci si può sbilanciare: le migliori prestazioni della squadra allenata da Marco Baroni fino a questo momento sono arrivate con la doppia punta. Proprio per questo alcune scelte del tecnico nel recente passato hanno fatto storcere il naso (Vlasic dietro a Adams a Lecce con Zapata inserito d'urgenza già nel primo tempo dopo l'uno-due terribile dei salentini). Proprio su Duvan Zapata vale la pena soffermarsi: è probabilmente giunto il momento di metterlo titolare. Il minutaggio a sua disposizione sta crescendo, il "Cholito" Simeone è tornato quanto meno per la panchina e quindi può rappresentare a gara in corso un'alternativa per mantenere le due punte. Ci sono dunque tutti i presupposti per vedere finalmente titolare Zapata al fianco di Che Adams per una coppia che il Torino ha soltanto assaggiato a spizzichi e bocconi all'inizio della scorsa stagione e in qualche raro spezzone di questo campionato. Tornando alla passata stagione con Paolo Vanoli in panchina non si può dimenticare che con Zapata e Adams in campo il Torino si trovava in vetta alla classifica di Serie A. Non è un dettaglio da sottovalutare, poiché indica un certo affiatamento tra il colombiano e lo scozzese. Poi si sa come sono andate le cose: Zapata si è rotto il legamento crociato, Adams è rimasto "orfano" in attacco e la classifica granata è peggiorata sensibilmente.
Zapata, è il tuo momento: ecco perché dovrebbe partire titolare contro il Milan
Il colombiano ha sempre fatto bene contro il Milan e poi l'intesa con Adams all'inizio della scorsa stagione era stata notevole
Ben sette gol al Milan: Zapata fa impallide il Diavolo—
Giocare con le due punte ha dato dei vantaggi al Torino e poi sembra proprio che valga la pena osare visto che il rendimento difensivo continua a essere pessimo (peggior difesa del campionato di Serie A). E poi mettere Zapata titolare potrebbe ben connettersi con un paio di dati statistici interessanti in vista della sfida contro il Milan. Il sudamericano è andato a segno in ciascuno dei due precedenti con il Torino contro il Milan in Serie A e complessivamente ha realizzato sette centri contro i rossoneri nel torneo, solo contro il Sassuolo (10) ha fatto meglio. A Zapata manca il gol in Serie A dal 5 ottobre 2024 contro l'Inter, da oltre 14 mesi. La forma sta migliorando, Adams lo aspetta al suo fianco.
