Zapata-Toro, atto d’amore e di fiducia: un bel segnale sul recupero del capitano

Duvan Zapata ha scelto il Torino fino a fine carriera. Il Torino ha scelto Duvan Zapata come capitano per l'avvenire nonostante un infortunio molto grave che a 34 anni qualche dubbio inevitabilmente lo può lasciare. I matrimoni si fanno in due e il matrimonio tra il colombiano e i granata sembra fondarsi su un profondo senso di fiducia reciproca. Chi ha giocato un ruolo sono stati anche i medici, i quali avranno dato rassicurazioni significative in primis al club circa il pieno recupero dell'attaccante dopo la lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Le volontà del giocatore, della società e il parere positivo offerto dai medici hanno dato il là al prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 . Altre due stagioni per Zapata in granata, lui classe 1991 che avrà all'inizio dell'estate 2027 36 anni e mezzo.

Primo compito dopo il rinnovo: la lettura dei nomi degli Invincibili

Intanto, la prima incombenza dopo il rinnovo del contratto per Zapata sarà la lettura dei nomi degli Invincibili il prossimo 4 maggio a Superga. Essere capitano del Torino ha anche questo forte, fortissimo aspetto emotivo da tenere in considerazione. Sarà la prima volta per il colombiano davanti alla lapide del Grande Torino, riceverà l'eredità ingombrante di Alessandro Buongiorno, uno cresciuto di pane e Torino. Tra l'altro, leggerà i nomi degli Invincibili dopo un lungo periodo di infortunio visto che non gioca da quella notte agrodolce del 5 ottobre a San Siro contro l'Inter (gol e poi rottura). Zapata ha ripreso ad allenarsi proprio nel corso di questa settimana e sta quindi proseguendo la propria fase riabilitativa. Il rinnovo di contratto, come ampiamente detto, non può che essere interpretato come un bel segnale circa le sue condizioni ed è un indicatore di fiducia per il suo ritorno ad alti livelli.