Marianucci è un nuovo giocatore del Torino: è UFFICIALE

Ora si può dire: Luca Marianucci è un nuovo giocatore del Torino. Il club granata è andato alla ricerca di un nuovo innesto difensivo per tutta la sessione di calciomercato, guardando soprattutto in Sud America ma non dimenticandosi dell'Italia. La trattativa per Tchoca, brasiliano del Corinthians, sembrava chiusa ma poi dopo le visite mediche è saltato tutto. Così Petrachi è dovuto tornare sui suoi passi e accontentarsi di formule magari non perfette per coprire un buco evidente in difesa.

Marianucci è un nuovo giocatore del Torino: la nota ufficiale del club

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci. Luca Marianucci è nato a Livorno il 23 luglio 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, viene mandato in prestito alla Pro Sesto, con cui ha esordito il 10 settembre 2023 in Serie C nel 3-1 contro il Fiorenzuola. Ha chiuso la sua prima stagione da professionista con 32 presenze. Tornato all’Empoli, è sceso in campo per la prima volta in Serie A nella gara vinta per 1-0 contro il Como il 4 novembre 2024. Nella stagione 2024-25 ha collezionato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel luglio del 2025 si è trasferito al Napoli, con cui ha vinto la Supercoppa italiana. Marianucci vanta anche 4 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Luca Marianucci con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"