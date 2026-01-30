Kristjan Asllani non è più un giocatore del Torino. Il club granata ha acquisito le prestazioni del centrocampista albanese nel corso dell'ultima sessione, quella estiva, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le prestazioni dell'ex Empoli non hanno convinto né Baroni né la società ad affidarsi a lui anche per la seconda metà di stagione. Così, a partire dall'inizio del calciomercato, Asllani non è più stato convocato, alla ricerca di una soluzione sia con l'Inter, sia con un terzo club al quale i nerazzurri potessero girare nuovamente il giocatore. Il giocatore, infatti, non è nei piani non soltanto del club granata ma neanche del club nerazzurro. Dopo tanti giorni (siamo al 30 gennaio) di ricerca da parte di entrambi i club e di valutazione da parte del giocatore, per Asllani può finalmente cominciare un nuovo capitolo.
UFFICIALE – Asllani non giocherà più a Torino: il comunicato del club
Asllani al Besiktas: la nota ufficiale del Torino—
Dopo aver rifiutato alcune destinazioni, il centrocampista classe 2002 ha deciso di accettare un cambiamento nella propria carriera: lascia, almeno momentaneamente, il calcio italiano. La nuova squadra di Kristjan Asllani sarà il Besiktas, in Turchia. Il centrocampista inizialmente sembrava restio ad allontanarsi dall'Italia, ma con il proseguire del calciomercato ha accettato la soluzione bianconera del Besiktas. Per i granata si apre la possibilità di sfruttare un nuovo elemento nelle zone centrali del campo: dopo aver svolto le visite mediche, è pronto ad approdare in granata Matteo Prati. Nuovo capitolo, dunque, per l'ormai ex numero 32 granata che non è più, a titolo ufficiale, un giocatore a disposizione di Marco Baroni. A confermarlo è proprio il Torino, con una nota ufficiale:
"Il Torino Football Club comunica di aver definito con il Football Club Internazionale Milano la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Kristjan Asllani. Il Torino saluta Kristjan e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera".
