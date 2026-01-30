UFFICIALE – Asllani non giocherà più a Torino: il comunicato del club

Kristjan Asllani non è più un giocatore del Torino. Il club granata ha acquisito le prestazioni del centrocampista albanese nel corso dell'ultima sessione, quella estiva, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le prestazioni dell'ex Empoli non hanno convinto né Baroni né la società ad affidarsi a lui anche per la seconda metà di stagione. Così, a partire dall'inizio del calciomercato, Asllani non è più stato convocato, alla ricerca di una soluzione sia con l'Inter, sia con un terzo club al quale i nerazzurri potessero girare nuovamente il giocatore. Il giocatore, infatti, non è nei piani non soltanto del club granata ma neanche del club nerazzurro. Dopo tanti giorni (siamo al 30 gennaio) di ricerca da parte di entrambi i club e di valutazione da parte del giocatore, per Asllani può finalmente cominciare un nuovo capitolo.