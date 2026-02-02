UFFICIALE – Risolto il contratto di Adam Masina: non è più un giocatore del Torino

L'italo-marocchino non sarà a disposizione di Baroni per l'ultima parte di stagione

Davide Bonsignore Redattore 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 18:47)

5 partite in Serie A in questa stagione, 2 sole da titolare, qualche errore di troppo e la poca solidità difensiva garantita. Sono numeri di un giocatore che, pur essendosi proposto al Torino come uomo spogliatoio, sul campo, soprattutto ultimamente, ha faticato eccome a trovare spazio e nelle occasioni che gli si sono presentate non ha brillato. Il futuro di Adam Masina non poteva continuare ad essere al Torino, e adesso è arrivata la conferma ufficiale.

Masina non è più un giocatore del Torino: la nota ufficiale del club — L'ormai ex numero 5 granata, dopo aver portato in finale di Coppa d'Africa il suo Marocco come protagonista, è tornato e ha trovato una situazione invariata: nonostante le tante difficoltà del Torino, in difesa c'è poco spazio. Allora l'italo-marocchino e il club granata hanno di comune accordo deciso di risolvere anticipatamente il contratto che legava l'ex Udinese al Toro fino a giugno 2026. Adam Masina non è più un giocatore del Torino. Ad annunciarlo è il club in una nota ufficiale.

"Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Adam Masina.

Giunto in granata il primo febbraio 2024, Masina ha totalizzato 51 presenze, tra campionato e Coppa Italia, e un gol.

La Società desidera ringraziare Adam per l'impegno e per il contributo offerto in questi due anni e lo saluta augurandogli ogni bene per il futuro".