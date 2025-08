“Male il debutto in granata di Franco Israel” (VIDEO)

Infortunio in amichevole per il nuovo portiere del Torino. Durante il test di ieri contro il Monaco, l'uruguaiano ex Sporting Lisbona ha rimediato un colpo alla testa a seguito di uno scontro di gioco fortuito con il compagno di squadra Ali Dembèlè che ha poi causato il gol del 2-0.