Scontri tra tifosi di Atalanta e Como in autostrada: interviene la polizia (VIDEO)

Nella notte, nell’area di servizio di Somaglia sulla A1, è andata in scena una rissa tra tifosi di Atalanta e Como che è arrivata a lambire anche le corsie di marcia. Il tutto sarebbe successo dopo le rispettive partite (Parma-Atalanta e Bologna-Como), quando le due tifoserie si sono incrociate nel ritorno a casa. La tensione esplosa nel giro di pochi secondi. Non risulterebbero feriti, ma è stato necessario l’intervento della Polizia per riportare la calma.