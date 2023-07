Il collegamento del nostro Alberto Giulini nell'ultimo giorno di ritiro a Pinzolo

Il Torino chiude il ritiro a Pinzolo con una vittoria per 2-1 sul Modena in amichevole. A fine gara, conferenza stampa di Ivan Juric che ha tracciato un bilancio conclusivo sul lavoro fatto in Trentino dando anche un parere sulla situazione a livello di calciomercato.