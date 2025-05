Video – Berruto: “Nostalgia del Toro 1976. Vedo il Bologna vincere e penso…”

In occasione del Salone internazionale del Libro di Torino, Mauro Berruto ha parlato della sua passione per il Toro. L’ex CT della nazionale maschile di pallavolo in occasione della presentazione della sua ultima opera “Lo sport al potere. La cultura del movimento e il senso della politica” ha rilasciato un’intervista a Toronews. Berruto ha parlato della sua nostalgia per il Torino campione d’Italia del 1976: “Avevo 7 anni quando il Toro vinceva quello scudetto e l’anno prossimo saranno cinquanta anni. La parola che mi viene in mente è Nostalgia. Nostalgia di una squadra che ha fatto sognare me e molti miei coetanei. Mi piacerebbe rivedere un Toro che sia il Toro in campo…”