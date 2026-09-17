Tutto troppo facile per la Juventus contro il NEC: termina 5 a 0 nella prima giornata di Europa League
Perr Schuurs ha giocato l'ultimo quarto di partita a Torino contro la Juventus. Il risultato era già compromesso: 3 a 0 in favore dei bianconeri. Con il suo ingresso la Juventus ha trovato anche il quarto e il quinto gol. Ritorno amaro sotto la Mole per l'ex granata Schuurs che ha affrontato il suo derby personale nella prima giornata della League Phase di Europa League. La Juventus ha colto i primi tre punti, il NEC di Schuurs è rimasto fermo a quota zero.
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