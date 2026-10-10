Giochi e quiz per premi esclusivi. In una parola: community. Il Palermo reinventa le regole del gioco
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Industria 5.0, marketing 4.0. Il mondo si evolve e con esso anche quello del calcio. Anche se in Italia, troppe volte, lo capiamo in ritardo. Non è così per il Palermo, che dalla Serie B reinventa il modo di rapportarsi con i propri tifosi. Dall'8 ottobre la piazza rosanero avrà un'occasione diversa, più divertente ed interattiva, per vivere la propria passione. Tutto grazie alla piattaforma Pinkers.
Nasce Pinkers a Palermo: il nuovo modo per rapportarsi con i tifosiL'app ufficiale del Palermo Fc d'ora in poi darà la possibilità ai tifosi rosanero di diventare community, anche fuori dallo stadio Renzo Barbera. Il lancio di Pinkers, che Calcio e Finanza definisce "un nuovo programma di fan engagement e rewarding", vuole dare la possibilità alla piazza di vivere diversamente il rapporto con la squadra, rendendola un'abitudine, quotidiana, non più soltanto legata all'evento del weekend. La creazione di un hub digitale ha nei suoi obiettivi l'utilizzo di giochi, quiz, sfide ed eventi speciali per garantire ai tifosi un'esperienza quanto più vicina possibile al club e alla squadra. Questo tramite i premi. Il programma prevede l'accumulo di punti con tre diverse modalità: la partecipazioni alle partite con funzionalità interattive; gli acquisti in merchandising direttamente dall'app; gli inviti ad altri tifosi rosanero ad unirsi alla community.
I premi di Pinkers: una nuova possibilità per il popolo rosaneroPinkers nasce come un modo per alimentare la piazza del Palermo, in modalità molto differenti. A partire dagli inevitabili vantaggi dell'interazione tra tifosi, aziende e club che hanno la possibilità di sviluppare reti di connettività. Arrivando ai reali premi legati ai punti: il Palermo si propone di mettere in palio ricompense di diversa natura e valore, a partire dal merchandising, passando per i biglietti per i match casalinghi e arrivando fino ad esperienze esclusive quali meet & greet e ingressi in zone dello stadio normalmente inaccessibili. Tramite Pinkers il Palermo Fc detta il tempo dell'evoluzione in Italia nel rapporto tra club e tifoseria e insegna qualcosa a società ben più blasonate.
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