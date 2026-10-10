Industria 5.0, marketing 4.0. Il mondo si evolve e con esso anche quello del calcio. Anche se in Italia, troppe volte, lo capiamo in ritardo. Non è così per il Palermo, che dalla Serie B reinventa il modo di rapportarsi con i propri tifosi. Dall'8 ottobre la piazza rosanero avrà un'occasione diversa, più divertente ed interattiva, per vivere la propria passione. Tutto grazie alla piattaforma Pinkers.

Nasce Pinkers a Palermo: il nuovo modo per rapportarsi con i tifosi

I premi di Pinkers: una nuova possibilità per il popolo rosanero

L'app ufficiale del Palermo Fc d'ora in poi darà la possibilità ai tifosi rosanero di diventare community, anche fuori dallo stadio Renzo Barbera. Il lancio di Pinkers, che Calcio e Finanza definisce "un nuovo programma di", vuole dare la possibilità alla piazza di vivere diversamente il rapporto con la squadra, rendendola un'abitudine, quotidiana, non più soltanto legata all'evento del weekend. La creazione di unha nei suoi obiettivi l'utilizzo di. Questo tramite i premi. Il programma prevede: lacon funzionalità interattive; gli; gliPinkers nasce come un modo per alimentare la piazza del Palermo, in modalità molto differenti. A partire dagli inevitabili vantaggi dell'interazione tra tifosi, aziende e club che hanno la possibilità di sviluppare reti di connettività. Arrivando ai reali premi legati ai punti: il Palermo si propone di mettere in palio, a partire dal, passando per ie arrivando fino adquali meet & greet e ingressi in zone dello stadio normalmente inaccessibili. Tramite Pinkers il Palermo Fc detta il tempo dell'evoluzione in Italia nel rapporto tra club e tifoseria e insegna qualcosa a società ben più blasonate.