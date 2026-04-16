La morte dell'ex portiere Alexander Manninger ha scosso il mondo del calcio. Diversi giocatori si sono mossi nel ricordo dell'estremo difensore austriaco, scomparso all'età di 49 anni. Anche Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, ha ricordato l'austriaco con un messaggio sui social: "È stata una notizia tragica che mi ha colto di sorpresa. Una disgrazia che mi rattrista molto. Ho condiviso con Alexander Manninger una stagione molto intensa e positiva a Siena, durante la nostra esperienza da calciatori. Un ragazzo serio e al contempo allegro, disponibile e molto bravo nel suo ruolo. Rip caro Alex".

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