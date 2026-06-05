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Alessio Cacciamani potrebbe essere il prossimo giocatore del Torino convocato in nazionale maggiore. Dopo un anno di assenza di calciatori granata nel gruppo maggiore azzurro (con Casadei ultimo convocato a giugno 2025), ora il CT ad interim Silvio Baldini potrebbe scegliere di chiamare il giovane esterno offensivo classe 2007, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

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Infortunio di Cherubuni: possibile chance per Cacciamani in Nazionale

Dopo aver vinto 0-1 in amichevole sul campo del Lussemburgo con gol di Pio Esposito, la nazionale maggiore dell'Italia giocherà con la Grecia domenica 7 giugno alle ore 21. Tra i convocati potrebbe esserci anche Alessio Cacciamani che andrebbe a prendere il posto dell'infortunato Luigi Cherubini. Per l'attaccante di proprietà del Toro si tratterebbe di una chiamata importantissima,, dove il talento classe 2007 ha realizzato 2 gol e 4 assist con i campani. Sarebbe la prima convocazione per il giovane cresciuto nel vivaio granata con il gruppo della nazionale maggiore italiana.