Nella sfida amichevole tra Grecia e Italia potrebbe esserci spazio anche per l'esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Toro
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Alessio Cacciamani potrebbe essere il prossimo giocatore del Torino convocato in nazionale maggiore. Dopo un anno di assenza di calciatori granata nel gruppo maggiore azzurro (con Casadei ultimo convocato a giugno 2025), ora il CT ad interim Silvio Baldini potrebbe scegliere di chiamare il giovane esterno offensivo classe 2007, come riportato da La Gazzetta dello Sport.
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Infortunio di Cherubuni: possibile chance per Cacciamani in NazionaleDopo aver vinto 0-1 in amichevole sul campo del Lussemburgo con gol di Pio Esposito, la nazionale maggiore dell'Italia giocherà con la Grecia domenica 7 giugno alle ore 21. Tra i convocati potrebbe esserci anche Alessio Cacciamani che andrebbe a prendere il posto dell'infortunato Luigi Cherubini. Per l'attaccante di proprietà del Toro si tratterebbe di una chiamata importantissima, frutto di una buona annata alla Juve Stabia in Serie B, dove il talento classe 2007 ha realizzato 2 gol e 4 assist con i campani. Sarebbe la prima convocazione per il giovane cresciuto nel vivaio granata con il gruppo della nazionale maggiore italiana.
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