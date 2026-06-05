La pausa di valutazione di Aquilani, Sebastiano Esposito per Che Adams e Diego Fuser sulla mancanza progettuale del Torino: questi i temi principali di marca granata sui giornali odierni.

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente un approfondimento su Nikola Vlasic titolato: "Sempre più Vlasic". La Rosea analizza la stagione del trequartista granata, definendolo un leader totale portatore di gol, grinta e idee e sottolineando la sua importanza nella fase realizzativa e di costruzione, ma anche nelle fasi senza possesso. Tutto frutto dell'ottimo lavoro svolto in estate. Piccolo spazio poi anche per la notizia dell'accesso alle semifinali scudetto di categoria da parte dell'Under 18 del Toro, dopo il 3-0 rifilato al Cesena ieri a Orbassano.

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Tra le colonne de La Stampa viene affrontata la questione Aquilani, che si prende del tempo per valutare le offerte di Sassuolo e Torino, così come sta facendo anche Urbano Cairo per scegliere il prossimo tecnico granata. "Saranno giorni di pensieri e valutazioni da entrambe le parti, in questo gioco di incastri che coinvolge anche Ignazio Abate in una specie di ballottaggio tra i due giovani tecnici emergenti dalla serie B. Il Toro ha incontrato tutti e due, così come il Sassuolo, e si è dato tempo fino a lunedì per sciogliere le riserve" - così scrive il quotidiano. C'è poi un articolo dedicato alla promozione dell'evento "Una leggenda per tre", previsto per stasera alle 21 al Circolo dei Lettori di via Bogino 9. L'appuntamento verterà sul racconto dei giorni pieni di angoscia e dolore immediatamente successivi alla tragedia di Superga, attraverso documenti storici e testimonianze. Spazio infine anche per il sogno tricolore dell'Under 18 granata: "Il Toro Under 18 prova con Cereser e Luongo a rivincere lo scudetto".

Il Corriere Torino si sofferma invece sulla crescita di Cesare Casadei. Il centrocampista italiano ex Chelsea sembra essere cresciuto molto in questa stagione e viene descritto dal giornale come uno dei pilastri sul quale costruire il futuro granata. I dati parlano di un'ottima vena realizzativa: una rete ogni 142 minuti per Casadei, che è esploso a livello offensivo durante la sua ultima stagione al Toro. Avrà quindi modo con il nuovo allenatore di tentare di recitare un ruolo ancora più da protagonista nella squadra della Serie A 2026/27.

Anche Tuttosport dedica spazio alla questione allenatore del Toro e ad Alberto Aquilani che ha chiesto tempo per valutare le opzioni sul proprio tavolo. Sul quotidiano torinese viene poi trattato anche il tema mercato con il futuro incerto di Che Adams sul quale si deciderà dopo il Mondiale e sul possibile avvicendamento con Sebastiano Esposito, nel caso di una partenza dello scozzese. Cairo ha espresso la propria volontà di offrirgli un rinnovo, restano da capire le intenzioni dell'attaccante granata. "Il futuro dello scozzese si deciderà dopo il Mondiale, il cagliaritano è considerato il sostituto perfetto" - argomenta il giornale. Niente riscatto invece per Matteo Prati che tornerà alla corte dei sardi, dopo non essere riuscito a confermare il buon inizio. Una pagina è poi riservata alle parole di Diego Fuser, ex ala del Toro che sarà tra i giocatori a prender parte alla Partita della Leggenda al Filadelfia prevista per domani. Fuser lamenta la mancanza di un progetto nella società granata: "Capisco che i tifosi possano stufarsi: non si pretende lo scudetto ma almeno l'Europa... Cambiando spesso allenatore non si cresce".