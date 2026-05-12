Le indiscrezioni di un paio di settimane fa sulla trattativa tra Walter Mazzarri e l'Iraklis Salonicco sono diventate realtà. L'allenatore toscano allenerà la squadra greca per un anno, con opzione di rinnovo per l'annata successiva. Lo riporta Gianluca Di Marzio, che aggiunge che dopo che stamattina Mazzarri è partito alla volta di Salonicco, si è arrivati poi all'ufficialità.

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Il comunicato dell'Iraklis Salonicco

Il tecnico ex Toro e Inter riprenderà a guidare una panchina dopo due anni, in seguito alla sua ultima deludente esperienza a Napoli, quando aveva preso il posto di Rudi Garcia e lo farà con la squadra greca da poco promossa - il 22 marzo - nel massimo campionato nazionale. Qui di seguito il comunicato dell'Iraklis Salonicco: "La S.S.C. Pot Heraklis Fournos Veneti è lieta di annunciare l'avvio della collaborazione con il rinomato allenatore italiano Walter Mazzarri per un contratto di un anno più uno. Il tecnico, nato il 1° ottobre 1961, vanta un ricco palmares nella sua carriera, avendo assunto, tra l’altro, la guida tecnica del Napoli, dell’Inter, del Torino, del Cagliari, della Sampdoria, della Reggina e del Watford. Gli diamo il benvenuto nella grande famiglia del nostro HERACLES!".