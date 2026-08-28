L'uomo a cui il Torino si affiderà per trovare la prima vittoria in campionato. L'esordio in Serie A per Abate è terminato con una sconfitta per 1-2 contro il Milan, ora c'è il Sassuolo. Sarà Sassuolo-Torino al Mapei Stadium, sarò Aquilani-Abate. Come la scorsa giornata, e come sarà per tutto il campionato, noi di Toro News cominciamo a darvi consigli su chi schierare al Fantacalcio. Nella gara che vedrà sfidarsi Sassuolo e Torino a partire dalle 18:30 di sabato, scopriamo qual è il giocatore da schierare assolutamente tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.

Fantacalcio, la certezza di giornata: chi schierare del Torino

Un ingresso a gara in corso è bastato per cambiare il volto del Torino. Alieu Njie contro il Milan ha dato vivacità e pericolosità all'attacco granata, creando due delle occasioni migliori della ripresa: prima il palo dopo aver saltato la difesa rossonera, poi il pallone d'oro servito ad Aboukhlal, che ha sprecato da pochi passi. Numeri che raccontano un impatto importante, soprattutto considerando i pochi minuti a disposizione. Le voci di mercato continuano a circolare, ma il Torino sta provando a respingerle con forza e intanto Abate sembra avere trovato in Njie un'arma da utilizzare per spaccare le partite. Contro il Sassuolo potrebbe avere nuovamente spazio, dall'inizio o a gara in corso, e la difesa neroverde ha già mostrato qualche difficoltà di troppo. Per il fantacalcio è quindi, secondo Antonio Giordano di Fantacalcio.it una delle scommesse più interessanti della giornata: la sua velocità e la capacità di attaccare gli spazi possono creare problemi e, dopo quanto fatto vedere contro il Milan, non è da escludere un bonus tra gol e assist.