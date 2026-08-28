Gli intrecci di mercato tra Torino e Sassuolo, che domani alle 18:30 si affronteranno sul campo, sembrano non finire mai. Dopo che i neroverdi hanno soffiato Sebastiano Esposito ai granata, ora è il Toro a provare l'affondo per un giocatore a lungo inseguito proprio dagli emiliani. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Petrachi ha già avviato i contatti per Rafik Belghali, individuato come prima scelta per raccogliere l'eredità di Pedersen.

L'esterno algerino era stato a un passo dal Sassuolo, ma l'accordo non è stato raggiunto e nelle ultime ore il Torino si è inserito con decisione nella corsa. Il Verona, proprietario del cartellino, chiede circa 7 milioni di euro per il classe 2002, che nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze e 2 gol in Serie A. Una pista concreta per la fascia destra, con il ds granata che segue già da tempo Belghali, dove l'addio di Pedersen ha aperto una necessità immediata. Il tempo stringe e Petrachi vuole consegnare ad Abate gli ultimi rinforzi per completare il Toro.