L'edizione odierna di Tuttosport tratta anche le trattative che Petrachi sta portando avanti. L'operazione che porta a Daniel Braganca è sempre più vicina alla chiusura. "Gianluca Petrachi ha infatti trovato l'accordo con il centrocampista portoghese sulla base di un contratto triennale. Resta però da trovare l'accordo con con lo Sporting". La società portoghese chiede tra i 6 e i 7 milioni con una soluzione definitiva, ma sulle sue tracce c'è anche il Paok. Una delle alternative resta Cajuste, mentre l'addio di Pedersen ha richiamato l'urgenza di un esterno a destra: "Il dirigente granata ha bussato alla porta del Verona per Rafik Belghali". L'algerino è seguito dal ds granata già da tempo e il Verona chiede circa 7 milioni. Infine, manca ancora un difensore centrale mancino e l'ultima idea - riporta Tuttosport - di Petrachi porta a Sebastiano Luperto, classe '96 in forza alla Cremonese.

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