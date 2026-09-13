Dal trionfo sul campo dell'Atalanta all'incidente fuori dal terreno di gioco. Una domenica di festa trasformata in incubo per Daniel Maldini: il trequartista del Cagliari è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale all’alba a Milano, scontro in seguito al quale è risultato positivo all’etilometro con conseguente ritiro della patente. I fatti si sono svolti intorno alle 5:15 del mattino in via Caracciolo. Il calciatore, di rientro a Milano dopo aver firmato poche ore prima a Bergamo il rigore decisivo nella vittoria dei sardi contro i nerazzurri di Sarri, si trovava alla guida della sua Porsche Carrera 4. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale, la vettura di Maldini sarebbe immessa da via Tolentino senza concedere la dovuta precedenza, impattando contro una Volkswagen Golf che ha poi terminato la sua corsa contro una Mercedes in sosta.

Le conseguenze dello scontro hanno richiesto l'intervento di tre ambulanze e un'automedica. Sei le persone coinvolte, fortunatamente nessuna in condizioni gravi. Il ventiquattrenne è stato trasportato in codice azzurro all'ospedale Fatebenefratelli per gli accertamenti del caso. I rilievi condotti sul posto dagli agenti hanno subito evidenziato una concentrazione alcolemica ben oltre i limiti consentiti dalla legge: 0,91 mg/l alla prima prova e 0,89 mg/l alla seconda, valori che hanno fatto scattare l'immediato provvedimento penale e il sequestro del documento di guida. A rassicurare sulle condizioni del giocatore è intervenuto il suo legale, l'avvocato Danilo Buongiorno, precisando che Maldini sta bene, non ha riportato lesioni gravi ed è stato rapidamente dimesso.