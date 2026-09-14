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TORINO-ROMA, I BALLOTTAGGI RUOLO PER RUOLO

La formazione migliore per una partita importante. Alla quarta giornata di Serie A, Torino e Roma arrivano con due situazioni molto differenti, Gasperini che vuole fare quattro in fila e seguire un sogno lontano ma ancora possibile, mentre Abate deve far vedere che con la Fiorentina non è stato un caso ma che la squadra è sui binari giusti.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 1: Giovanni Simeone of Torino FC in action during the Coppa Italia match between Torino FC and AC Monza at Stadio Olimpico Grande Torino on September 1, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

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