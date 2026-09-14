Chi scenderà in campo dal 1'? Tutti i dubbi del tecnico granata
Torino-Roma, Abate ha presentato il match in conferenza stampa (VIDEO)
TORINO-ROMA, I BALLOTTAGGI RUOLO PER RUOLOLa formazione migliore per una partita importante. Alla quarta giornata di Serie A, Torino e Roma arrivano con due situazioni molto differenti, Gasperini che vuole fare quattro in fila e seguire un sogno lontano ma ancora possibile, mentre Abate deve far vedere che con la Fiorentina non è stato un caso ma che la squadra è sui binari giusti. E allora quali sono i dubbi del tecnico granata sulla formazione da schierare nella gara contro i giallorossi?
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