Sono 24 i giocatori convocati da Ignazio Abate per la gara odierna contro la Roma di Gian Piero Gasperini, in programma alle 18:30 all'Olimpico Grande Torino. I granata sono reduci dai primi 3 punti di campionato, ma oggi affrontano una delle squadre più in forma della competizione. I giallorossi, infatti, sono al momento a 9 punti in classifica e una vittoria li piazzerebbe direttamente al primo posto. Il Torino invece, è più in giù: quattordicesimo, in cerca di continuità.

I convocati per il match contro il Sassuolo

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.

Difensori: Belghali, , Biraghi, Coco, Cömert, Comuzzo, Fortini, Ismajli, Patterson, Rodriguez.

Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora, Oristanio.

Attaccanti: Aboukhlal, Kulenovic, Simeone, Vlasic, Zapata.