Dopo il successo per 2-1 contro la Fiorentina al Franchi, allo stadio Olimpico Grande Torino il Toro e Ignazio Abate cercano la continuità. La sfida alla quale andranno incontro è una di quelle ad alto coefficiente di difficoltà: i granata ospiteranno tra le mura amiche la Roma di Gian Piero Gasperini. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro la squadra capitolina, la quarta di campionato per il Torino. I giallorossi sono a punteggio pieno e vogliono continuare il loro percorso netto di vittorie. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio. Nel pomeriggio il Torino FC ha diffuso i convocati per questa sfida.

17.26: Finisce la ricognizione

17.20: I pulcini granata fanno il giro di campo

17.15: Inizia la ricognizione

17.00: Arrivati i pullman delle due squadre all'Olimpico Grande Torino

16.45: Tegola Roma a due ore dalla partita, Ndika potrebbe non farcela