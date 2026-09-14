Come riportato dalle ultime notizie dai campi di Sky Sport, Evan Ndika sarebbe ancora alle prese con qualche problema fisico, dopo la partita infrasettimanale in Champions League. Sembra quindi che Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno del centrale ivoriano. Al suo posto l'ipotesi più probabile è l'esordio dal 1' minuto di Balerdi. Il difensore argentino è arrivato in estate a Roma in prestito con obbligo di riscatto condizionato alle prestazioni dall'Olympic Marsiglia. Affianco a lui dovrebbero, invece, completare la difesa a tre ed essere confermati Mancini e Hermoso.

Aggiungi Toro News alle tue fonti preferite