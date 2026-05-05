Il mondo dell'informazione sta cambiando e noi non rimaniamo indietro. Google ha aperto ad ogni utente la possibilità di personalizzare la propria informazione, selezionando i propri siti preferiti. La nuova funzionalità si chiama "Fonti preferite" e permette di scegliere quali informazioni far comparire più spesso. Se scegliete Toro News tra i vostri siti preferiti, continuerete a visualizzare anche le informazioni di altri siti, ma Google darà priorità a Toro News nella sezione "Notizie principali" e nella dedicata sezione "Dalle tue fonti".

Scegliere Toro News come fonte preferita è facile, basta un click

CLICCATE QUESTO LINK: https://www.google.com/preferences/source?q=toronews.net

Una funzionalità davvero importante, soprattutto per chi vuole rimanere sempre aggiornato su un tema specifico. Se siete tifosi granata o anche solo se volete rimanere aggiornati su tutte le notizie che riguardano il Toro, allora scegliere Toro News come vostro sito preferito vi permetterà di rimanere davvero informati su tutto. Come fare? E' semplicissimo. Sarà sufficiente cliccare il link qui sotto e Toro News sarà uno dei vostri siti preferiti!