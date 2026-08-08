Sulle pagine de La Stampa si legge "dell’indiscrezione di colloqui in corso tra il club di Cairo e uno dei talenti del calcio britannico, Evan Ferguson". Dopo l'ultima esperienza in Serie A in chiaroscuro alla Roma, in cui è riuscito a farsi notare con 5 gol in 22 partite, "la Serie A può essere ancora nel suo destino, con i granata che stanno pensando anche a lui per l’attacco". La situazione in attacco non lascia dormire sonni tranquilli: "Zapata, alle prese con un ginocchio da trattare con cura, non ha ancora giocato un minuto e punta alla prima di campionato, Adams e Njie possono rappresentare due plusvalenze". Ferguson sarebbe il primo irlandese a indossare la maglia granata dopo addirittura 116 anni: l'unico fu Matts Kunding nella stagione 1909-1910.

Tornando invece all'attualità, i granata si apprestano ad affrontare questa sera l'Avellino, in quella che è una sfida speciale per Abate, che ha trascorso diverse estati in Irpinia, e dove il Toro non gioca dal 2005. "Nel 3-4-2-1 ci sarà spazio per testare i volti nuovi come Comuzzo e Comert in difesa, più Fitz-Jim a centrocampo e Oristanio in attacco, mentre sarà interessante capire come si muoverà Cacciamani dopo essere diventato un protagonista del mercato e come agirà Luongo, che si è preso anche i complimenti di Cairo per tutto quel che sta facendo". Torna in gruppo Emirhan Ilkhan e si rivedrà Marcus Pedersen, rientrato dalle meritate vacanze post-Mondiali.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.