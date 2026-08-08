"Quando il livello sale, tu non puoi più tirarti indietro", cantava l'avellinese Ghemon in "Ogni benedetto giorno". Oggi, al Partenio, nel capoluogo irpino, l'avversario richiederà maggiore attenzione al Torino di Ignazio Abate, a soli sette giorni dal debutto ufficiale contro la Carrarese. Il tecnico granata farà le ultime valutazioni in vista della Coppa Italia, chiedendo ai suoi giocatori quella concentrazione e quell'abnegazione che ormai contraddistinguono anche il suo lavoro. Ma sarà una partita che non lo riporterà soltanto al campo, bensì anche a ciò che c'è fuori: alla sua storia familiare e alle sue radici. Abate sarà infatti di scena nella terra d'origine della famiglia paterna: Beniamino, il padre, è nato a San Martino Valle Caudina e si è sposato a Cervinara, entrambi comuni dell'Irpinia. Abate e le estati in Irpinia "Ignazio è sempre stato molto legato a mio suocero e a mio padre e quindi tutte le estati le ha passate tra l'Irpinia e il Sannio", raccontava Beniamino Abate in un'intervista al portale avellinese Orticalab. Un rapporto che la famiglia continua a coltivare: "Abbiamo casa lì e come possiamo torniamo. Abbiamo parenti e amici". Il legame di Beniamino con l'Avellino passa invece dal tifo: da ragazzo seguiva i biancoverdi e nel 1978-79, stagione dello storico esordio in Serie A, partecipò alla costituzione di uno dei primi club dell'Avellino a San Martino Valle Caudina. "Io facevo parte di quel gruppo, ero ragazzino ma già seguivo l'Avellino", ricordava. E anche Ignazio conosce bene il Partenio. Nel giugno 2005, appena diciottenne e in prestito dal Milan al Napoli, giocò proprio ad Avellino il ritorno della finale playoff di Serie C1, terminato 2-1 per i padroni di casa e costato agli azzurri la promozione in Serie B. In quello stadio è tornato anche nella scorsa stagione da allenatore della Juve Stabia. Oggi lo farà nuovamente, questa volta sulla panchina del Torino: un'altra tappa al Partenio per Abate, nella terra a cui la sua famiglia è profondamente legata.