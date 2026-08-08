Il padre Beniamino è nato a San Martino Valle Caudina. Il tecnico granata trascorreva le estati tra l'Irpinia e il Sannio
Abate e le estati in Irpinia"Ignazio è sempre stato molto legato a mio suocero e a mio padre e quindi tutte le estati le ha passate tra l'Irpinia e il Sannio", raccontava Beniamino Abate in un'intervista al portale avellinese Orticalab. Un rapporto che la famiglia continua a coltivare: "Abbiamo casa lì e come possiamo torniamo. Abbiamo parenti e amici". Il legame di Beniamino con l'Avellino passa invece dal tifo: da ragazzo seguiva i biancoverdi e nel 1978-79, stagione dello storico esordio in Serie A, partecipò alla costituzione di uno dei primi club dell'Avellino a San Martino Valle Caudina. "Io facevo parte di quel gruppo, ero ragazzino ma già seguivo l'Avellino", ricordava. E anche Ignazio conosce bene il Partenio. Nel giugno 2005, appena diciottenne e in prestito dal Milan al Napoli, giocò proprio ad Avellino il ritorno della finale playoff di Serie C1, terminato 2-1 per i padroni di casa e costato agli azzurri la promozione in Serie B. In quello stadio è tornato anche nella scorsa stagione da allenatore della Juve Stabia. Oggi lo farà nuovamente, questa volta sulla panchina del Torino: un'altra tappa al Partenio per Abate, nella terra a cui la sua famiglia è profondamente legata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Torino, idea Cajuste per il centrocampo: cosa può dare ad Abate
Toro
I sacrificabili del Toro: vendere per costruire, senza perdere il futuro
Toro
Cairo: "Cacciamani? Vorrei tenerlo stretto, ma non posso prometterlo al 100%"
Giovanili
Una vittoria che sa di ripartenza: cosa resta del Mamma e Papà Cairo
Rassegna Stampa
La Stampa: "Colloqui in corso per Evan Ferguson"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti