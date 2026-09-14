Gianluca Petrachi si è presentato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match tra Torino e Roma, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni:

A mercato chiuso Abate sarà più tranquillo? "Direi di sì, anche perché sono arrivati giocatori funzionali alle sue idee. Per qualcuno ci vuole ancora tempo ma siamo contenti".

Come sta Simeone? "Sta provando con la squadra, siamo qui per capire se ce la farà perché ha avuto un blocco dorsale, il famoso colpo della strega. Stiamo cercando di capire come saranno i primi movimenti".

Riguardo all'interesse della Roma su Cacciamani... "E' un giocatore che piace alla Roma e a Gasperini. Noi avevamo sposato l'idea di non cederlo a meno di richieste importantissime. E' arrivata una richiesta importante ma non ci ha fatto vacillare. Spero che anche oggi potrà dare il suo contributo dalla panchina. L'allenatore fa scelte in base agli avversari".

Anche da dirigente si può sentire qualcosa di diverso come ex? "La Roma per me è stato un anno intenso. Ho lasciato anche dei buoni legami. Purtroppo ci sono state vicissitudini particolari, ma la Roma mi ha dato tanto dal punto di vista affettivo. Ho sentito la fiducia anche dei tifosi. Per me rimane una partita importante però oggi sono al Toro e quindi oggi forza Toro".