Il giocatore del Torino si è presentato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match tra i granata e la Roma

Federico Marchesi
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Torino-Roma, tutto pronto: è arrivato il pullman granata (VIDEO)

Lucas Perri è stato intervistato da DAZN durante il prepartita di Torino-Roma, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Come sta andando la sua esperienza a Torino? "Buon pomeriggio, è un piacere parlare con noi. E' tutto fantastico: la città, la fiducia del mister. I compagni mi stanno aiutando tanto ad adattarmi. E' un onore rappresentare questo club".

Torino FC v AC Monza - Coppa Italia

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