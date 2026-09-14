Il giocatore del Torino si è presentato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match tra i granata e la Roma
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Lucas Perri è stato intervistato da DAZN durante il prepartita di Torino-Roma, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.
Come sta andando la sua esperienza a Torino? "Buon pomeriggio, è un piacere parlare con noi. E' tutto fantastico: la città, la fiducia del mister. I compagni mi stanno aiutando tanto ad adattarmi. E' un onore rappresentare questo club".
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