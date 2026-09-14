Cristiano Lucarelli, bandiera del Livorno ed ora suo allenatore, si era espresso nella conferenza stampa di venerdì 11 settembre con toni piuttosto duri nei confronti della magistratura. L'ex attaccante del Torino aveva commentato il divieto di trasferta varato nei confronti dei tifosi livornesi per la partita Spezia-Livorno. Il tecnico amaranto aveva dichiarato: "Se rinasco, voglio fare il prefetto o il questore! Prendo il mio stipendio, non vado a cercare rogne, tengo tutti a casa e ho fatto il mio lavoro". Dopo queste dichiarazioni è notizia di oggi, 14 settembre, che la Procura Federale della FIGC ha aperto un'inchiesta nei confronti di Lucarelli. Come riportato da Il Fatto Quotidiano: "Si valuta una possibile violazione del codice di giustizia sportiva: in particolare si guarda ai principi di lealtà, correttezza e al divieto per i tesserati di esprimere giudizi lesivi della reputazione di organi istituzionali."