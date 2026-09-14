Gian Piero Gasperini è stato intervistato su DAZN prima dell'inizio del match tra Toro e Roma valido per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Ecco le parole del tecnico.

Un commento sulle scelte? "Wesley ha preso una brutta botta nell'ultima partita e non ha ancora recuperato bene. Lo stesso N'Dicka ha avuto un'influenza stanotte e non è qui".

A che punto è Castro? "Bene, Castro sta facendo molto bene in ogni occasione in cui viene impiegato. E' arrivato ad una buona condizione, ci aspettiamo molto e siamo convinti dei suoi mezzi. Ha grandi qualità".

Soulé, Mora e Pellegrini. Che caratteristiche le danno singolarmente per completare il tridente? "E' normale che la rosa sia composta da più giocatori. Noi rispetto a tante formazioni siamo anche parecchi in meno, però sono molto contento dei nostri sei giocatori. Da due giorni è tornato in gruppo anche Pellegrini. Speriamo di essere sempre al completo perché nel calcio di oggi c'è spazio e possibilità per tutti, in momenti diversi".

Se lo ricorda l'esordio di Malen a Torino? "Quel giorno ho pensato di aver pescato un bel giocatore. I numeri sono stati straordinari, oltre ogni aspettativa. Abbiamo avuto da subito la convinzione di aver preso un giocatore importante"