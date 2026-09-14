Leonardo Balerdi è stato intervistato da DAZN durante il prepartita di Torino-Roma, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Prima da titolare, come sta andando? "Sono felicissimo di essere qua alla Roma, mi hanno accolto benissimo. Sono ansioso di giocare".

Cosa le chiede Gasperini? "Io sono aggressivo. Mi piace. Sono qua per aiutare la squadra, darò il mio meglio. Voglio che la squadra vinca".