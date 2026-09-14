Il calciatore giallorosso si è presentato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match tra i granata e la Roma
Torino-Roma, tutto pronto: è arrivato il pullman granata (VIDEO)
Leonardo Balerdi è stato intervistato da DAZN durante il prepartita di Torino-Roma, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.
Prima da titolare, come sta andando? "Sono felicissimo di essere qua alla Roma, mi hanno accolto benissimo. Sono ansioso di giocare".
Cosa le chiede Gasperini? "Io sono aggressivo. Mi piace. Sono qua per aiutare la squadra, darò il mio meglio. Voglio che la squadra vinca".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Partite
LIVE! Torino-Roma 0-0
Partite
Torino-Roma, le formazioni ufficiali: Simeone dal 1'. Fuori Cacciamani
Toro
Petrachi pre Torino-Roma: "Cacciamani e la Roma, ecco cos'è successo"
Toro
Gasperini pre Torino-Roma: "Vi racconto le mie scelte. N'Dicka e Wesley..."
Altre News
Lucarelli nel mirino della FIGC, inchiesta aperta dopo le sue dichiarazioni
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti