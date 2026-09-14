Il Torino si fa male da solo. La squadra di Abate tiene botta, pur soffrendo, alla Roma: ma proprio nel momento in cui serviva più lucidità un errore di Perri nella prima fase di impostazione costa caro ai granata. Malen batte l'estremo difensore e porta in vantaggio i granata: per l'ennesima volta in questo avvio di stagione la squadra di Abate cede all'autolesionismo.

Le scelte: Abate si affida a Simeone, panchina per Cacciamani

Primo tempo: buon inizio del Torino, poi esce la Roma

Il tecnico granata conferma il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. Tra i pali c'è Lucas Perri nonostante la sfida dai due volti contro la Fiorentina. In difesa ecco Cömert a destra, con Coco e Comuzzo a completare il reparto. Sulla fascia destra non c'è Cacciamani, ma Belghali, mentre a sinistra confermato Fortini. In mezzo Fitz-Jim con Mandragora e Gineitis. In avanti il tandem Vlasic-Simeone.Avvio con ritmi buoni sia da una parte che dall'altra. Il Torino ha un bell'atteggiamento, non lesina sul pressing della Roma e prova a non buttare mai la sfera. Proprio da questa situazione nasce al 4' una situazione molto interessante sulla trequarti per i granata, con Fitz-Jim che però pecca di qualità nel servizio centrale per l'inserimento di Vlasic. Gli ospiti non restano a guardare e, sempre parlando di qualità, si affidano ai tre tenori in avanti. La truppa di Gasperini cresce di tono e al 10' colleziona la prima palla-gol del primo tempo con un bel cross di Hermoso per Malen. L'olandese da ottima posizione non riesce a ribadire di testa in tuffo, ma nella situazione è evidente l'errore in marcatura di Saul Coco. Due minuti dopo Malen recupera palla e serve in campo aperto Soulé, su cui chiude ottimamente Cömert. Sulla ribattuta Malen prova a battere Perri senza successo. La pressione è costante, l'uno contro uno dei giocatori di Gasperini crea qualche problema al Torino in fase di costruzione dal basso e infatti la Roma al 22' conquista palla e mette Lulli nelle condizioni di puntare Vlasic sulla sinistra. L'esterno giallorosso prende il tempo al capitano del Torino con un tunnel e serve un rasoterra su cui Coco rischia l'autogol mettendo fuori. Il primo squillo dei granata arriva al 30' con una bella uscita di Cömert: arrivato al limite l'ex Valencia calcia però alto. E ancora al 32', su un angolo per la Roma, la squadra di Abate riparte in contropiede con Fitz-Jim, Simeone e Vlasic. Il passaggio dell'olandese al Cholito è ancora impreciso. Due situazioni che però ridanno fiducia al Torino, che al 32' calcia per la prima volta in porta con una staffilata di Mandragora respinta dall'attento Svilar. La gara torna così sull'equilibrio, ma a romperlo è un errore di misura di Perri al 39'. Il portiere sbaglia il passaggio e la palla viene recuperata sulla trequarti da Mancini. Il difensore serve Dybala, che appoggia per Malen. L'olandese in area di rigore viene prima stoppato da Perri, ma sulla ribattuta è lesto con la punta a sbloccare il risultato. Un errore di natura tecnica punisce ancora i granata in questo avvio di stagione.