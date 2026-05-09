L’ultima giornata di Serie B ha emesso gli ultimi verdetti della stagione tra colpi di scena, promozioni inattese, salvezze all’ultimo respiro e retrocessioni pesantissime. La notizia più importante è la promozione in Serie A del Frosinone, che travolge il Mantova con un netto 5-0 e raggiunge il Venezia, già promosso la scorsa giornata. Grande delusione invece per il Monza, rimasto a lungo davanti ai ciociari e ora costretto a passare dai playoff, partendo direttamente dalle semifinali. Stesso destino per il Palermo di Pippo Inzaghi, che chiude al quarto posto. Nella parte bassa della classifica, il Pescara non riesce nell’impresa salvezza e si ferma sull’1-1 contro lo Spezia: entrambe retrocedono direttamente in Serie C insieme alla Reggiana. A disputare i playout saranno invece il Bari, vittorioso 3-2 sul campo del Catanzaro, e il Sudtirol, che pareggia 1-1 contro la Juve Stabia. Può invece festeggiare una clamorosa salvezza l’Empoli, che strappa un pareggio al 91’ sul campo del Monza grazie alla doppietta di Shpendi. Definito infine anche il quadro playoff: le sfide del primo turno saranno Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia, che vedrà l'incontro tra due giocatori in prestito dal Toro, Dellavalle e Cacciamani.