Un grave lutto ha colpito il ct dell'Italia Under 21, Silvio Baldini. La figlia Valentina è morta quest'oggi a soli 30 anni. Fin dalla nascita era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. La notizia della scomparsa ha unito il mondo del calcio attorno al tecnico, recentemente impegnato come guida ad interim della Nazionale maggiore dopo l'esclusione dai Mondiali. Numerosi i messaggi di cordoglio.

A questi si unisce anche il Torino: "Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi, sono vicini con affetto a Silvio Baldini e alla sua famiglia nel caro ricordo della figlia Valentina", si legge sui profili social del club granata.